Мэттью Перри — об оскорблении Киану Ривза в своих мемуарах: это был подлый поступок
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В 2022 году актёр Мэттью Перри, известный по сериалу «Друзья», выпустил мемуары, в которых поделился переживаниями по поводу смерти коллег и другими мыслями. По какой-то причине Перри упомянул в них Киану Ривза в отрицательном ключе.
В строчке из мемуаров говорилось: «Почему такие оригинальные мыслители, как Ривер Феникс и Крис Фарли умирают, а Киану Ривз всё ещё ходит среди нас?» Это высказывание разозлило фанатов Ривза и других людей, которые посчитали подобное оскорбительным.
В недавнем выступлении на Los Angeles Times Перри заявил, что в новом тираже мемуаров упоминание Киану Ривза будет вырезано. Актёр также извинился перед публикой и актёром.
Я сказал глупость. Это был подлый поступок. Я публично извинился перед ним. В будущих версиях книги его имени не будет. Если я встречусь с этим парнем, я извинюсь. Это было просто глупо.
До этого Перри уже извинялся за соответствующую строчку, но решил сделать это ещё раз.
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