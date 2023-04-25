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Фанаты выпустили озвучку для Hollow Knight — спустя шесть лет после релиза игры

Фанаты выпустили озвучку для Hollow Knight — спустя шесть лет после релиза игры
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Популярный блогер Ccmaci выпустил новое видео, посвящённое выходу озвучки для Hollow Knight. Метроидвания заговорила более чем 100 голосами усилиями фанатов и профессиональных актёров англоязычного дубляжа.

Видео доступно на YouTube-канале Ccmaci. Права на видео принадлежат Team Cherry.

Авторы озвучили не только персонажей, но и 168 записей в журнале, 42 босса, 35 духов и 218 противников. Сыграть в Hollow Knight с полноценной озвучкой может любой обладатель игры — для этого необходимо скачать программу Scarab Mod Launcher, запустить её и установить в ней Hallownest Vocalized.

Тем временем фанаты продолжают ждать Hollow Knight: Silksong, которую анонсировали несколько лет назад. Разработчики неохотно делятся деталями продолжения, сообщая лишь, что она выйдет на всех актуальных платформах.

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