«Как же здорово, когда есть друзья»: вышел трогательный отрывок из «Стражей Галактики 3»

Marvel Studios продолжает выпускать различные отрывки из «Стражей Галактики 3», чтобы ещё больше привлекать внимание к фильму и рекламировать его. Несколько часов назад вышел ещё один фрагмент. Он очень трогательный.
В нём можно увидеть прошлое Ракеты — до того, как вступить в состав Стражей, над ним ставил эксперименты Высший Эволюционер. В отрывке показали и других животных, с которыми подружился Ракета. Все они — изувеченные жестокостью Эволюционера. Звери лежат и рассуждают о том, как здорово заводить друзей.
Видео доступно на YouTube-канале Marvel Entertainment. Права на видео принадлежат Disney.
«Стражи Галактики 3» выступят завершением истории знакомого фанатам состава команды. После этого фильма прежних Стражей уже не будет.
Лента выйдет 5 мая, но до России она не доберётся.
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