В «Стражах Галактики 3» будут две сцены после титров

Совсем скоро состоится премьера «Стражей Галактики 3» — финальных приключений Питера Квилла и его друзей. Многим фанатам было интересно, сколько сцен после титров приготовил Джеймс Ганн. Всего их будет две — вполне типичное для Marvel количество сцен.

Первую покажут после небольших титров в конце фильма, а вот вторую придётся подождать около 10 минут, пока пройдут основные титры. Что именно покажут в небольших эпизодах, пока неясно.

«Стражи Галактики 3» станут последним фильмом для привычной команды супергероев. Судя по намёкам самого Ганна, фанатов ждёт эмоциональное завершение трилогии.

Премьера «Стражей Галактики 3» в кинотеатрах по всему миру состоится 5 мая. До России лента официально не доберётся.