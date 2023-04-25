Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В «Стражах Галактики 3» будут две сцены после титров

В «Стражах Галактики 3» будут две сцены после титров
Комментарии

Совсем скоро состоится премьера «Стражей Галактики 3» — финальных приключений Питера Квилла и его друзей. Многим фанатам было интересно, сколько сцен после титров приготовил Джеймс Ганн. Всего их будет две — вполне типичное для Marvel количество сцен.

Первую покажут после небольших титров в конце фильма, а вот вторую придётся подождать около 10 минут, пока пройдут основные титры. Что именно покажут в небольших эпизодах, пока неясно.

«Стражи Галактики 3» станут последним фильмом для привычной команды супергероев. Судя по намёкам самого Ганна, фанатов ждёт эмоциональное завершение трилогии.

Премьера «Стражей Галактики 3» в кинотеатрах по всему миру состоится 5 мая. До России лента официально не доберётся.

Материалы по теме
Вышли первые отзывы на «Стражей Галактики 3» — критики в полном восторге
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023