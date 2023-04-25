В «Стражах Галактики 3» будут две сцены после титров
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Совсем скоро состоится премьера «Стражей Галактики 3» — финальных приключений Питера Квилла и его друзей. Многим фанатам было интересно, сколько сцен после титров приготовил Джеймс Ганн. Всего их будет две — вполне типичное для Marvel количество сцен.
Первую покажут после небольших титров в конце фильма, а вот вторую придётся подождать около 10 минут, пока пройдут основные титры. Что именно покажут в небольших эпизодах, пока неясно.
«Стражи Галактики 3» станут последним фильмом для привычной команды супергероев. Судя по намёкам самого Ганна, фанатов ждёт эмоциональное завершение трилогии.
Премьера «Стражей Галактики 3» в кинотеатрах по всему миру состоится 5 мая. До России лента официально не доберётся.
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