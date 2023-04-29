Новые технологии, расширение локации и улучшение оружия: будущее Escape from Tarkov

Студия Battlestate Games, отвечающая за разработку шутера Escape from Tarkov, опубликовала предварительный план обновлений проекта в будущем. У авторов большие планы на поддержку тайтла.

В первую очередь авторы планируют выпустить технический патч 0.13.0.5. Он призван исправить визуальные проблемы, поведение ботов и многое другое. Затем, позже, разработчики переведут шутер на Unity 2021, что позволит внедрять новые технологии, включая HDR и сокращённое потребление оперативной памяти.

После этого разработчики выпустят апдейт 0.13.1.0. В описании указано, что он фундаментально изменит архитектуру отображения и синхронизацию игроков на клиенте. Вдобавок патч оптимизирует некоторые элементы шутера.

И, наконец, студия хочет выпустить контентный апдейт под номером 0.14.0.0. И вот с его выходом изменений будет полно.

Какие изменения планируются с выходом контентного патча?

Расширение локации Улицы Таркова, добавление БТР и нового босса

Появятся оружейные анимации при взаимодействии с укрытием

Авторы переработают механику отдачи всех видов оружия

Разработчики изменят пользовательский интерфейс

Ребаланс квестов, уровней, скиллов и много другого

Фото: Battlestate Games

Escape from Tarkov доступна на ПК.