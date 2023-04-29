Самые популярные блогеры MrBeast и PewDiePie впервые встретились

Джимми MrBeast Дональдсон и Феликс PewDiePie Чельберг — самые популярные блогеры на YouTube. Аудитория первого насчитывает 148 млн подписчиков, а у второго — 111 млн подписчиков.
Свершилось, кажется, важное. Эти двое наконец-то встретились. MrBeast опубликовал в социальных сетях фото, на котором можно увидеть обоих блогеров. Дональдсон отметил, что встреча наконец-то состоялась. Это произошло в Токио.
Фото: Соцсети MrBeast
Фото: Соцсети MrBeast
Фото: Соцсети MrBeast
Аудитория ожидаемо приняла подобную новость с восторгом. В комментариях фанаты блогеров радуются долгожданной встрече двух своих кумиров.
Долгое время рекорд по подписчикам на YouTube принадлежат именно PewDiePie, однако пришедший и быстро набравший популярность MrBeast смог его обогнать и стать рекордсменом площадки. Если, конечно, не брать в расчёт канал индийской звукозаписывающей студии T-Series, на котором 240 млн подписчиков.
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