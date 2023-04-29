В «Твиттере» запустили платную подписку на твиты авторов контента

29 апреля в «Твиттере» появилась новая функция — платные твиты. Как и обещал Илон Маск, они помогут блогерам и создателям контента зарабатывать прямо через соцсеть с помощью платной подписки на свой профиль. Помимо доступа к платным публикациям, донатеры также смогут видеть избранные твиты автора, а их профили будут помечаться специальным значком.
Чтобы получить возможность стать автором платного контента, необходимо быть старше 18 лет, иметь не менее 500 подписчиков и сделать не менее 25 публикаций за последние 30 дней. Если все условия соблюдены, то у пользователя появится отдельный пункт монетизации в главном меню управления.
Фото: «Лобушкин молнит»
Авторы могут устанавливать любую сумму за доступ к своему эксклюзивному контенту. Комиссия «Твиттера» составит 3% до тех пор, пока пользователь не заработает $ 50 тыс. После этого соцсеть начнёт забирать себе уже 20%. Сейчас сервис уже запущен во многих странах мира, до России подписка пока не добралась.
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