В «Твиттере» запустили платную подписку на твиты авторов контента

29 апреля в «Твиттере» появилась новая функция — платные твиты. Как и обещал Илон Маск, они помогут блогерам и создателям контента зарабатывать прямо через соцсеть с помощью платной подписки на свой профиль. Помимо доступа к платным публикациям, донатеры также смогут видеть избранные твиты автора, а их профили будут помечаться специальным значком.

Чтобы получить возможность стать автором платного контента, необходимо быть старше 18 лет, иметь не менее 500 подписчиков и сделать не менее 25 публикаций за последние 30 дней. Если все условия соблюдены, то у пользователя появится отдельный пункт монетизации в главном меню управления.

Фото: «Лобушкин молнит»

Авторы могут устанавливать любую сумму за доступ к своему эксклюзивному контенту. Комиссия «Твиттера» составит 3% до тех пор, пока пользователь не заработает $ 50 тыс. После этого соцсеть начнёт забирать себе уже 20%. Сейчас сервис уже запущен во многих странах мира, до России подписка пока не добралась.