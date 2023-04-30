Арнольд Шварценеггер в восторге от фильма «Стражи Галактики 3»

Знаменитый актёр и бывший губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер уже посмотрел фильм «Стражи Галактики 3». Арни заявил, что гордится новой работой своего зятя Криса Пратта, который вновь сыграл Звёздного Лорда. Напомним, Пратт женат на Кэтрин Шварценеггер — дочери Арнольда.

Прошлой ночью я посмотрел «Стражи Галактики 3», и это просто «вау». Крис Пратт, ты потрясен в нём. Безостановочное, идеальное сочетание комедии и боевика. Мне понравилось, и я очень, очень горжусь тобой.

На шоу «Джимми Киммел в прямом эфире» актёр Крис Пратт признался, что он в своё время отказался от прослушиваний в фильмы Marvel после того, как его не взяли в первого «Тора». При этом он пробовался в целый ряд самых разных супергеройских фильмов и блокбастеров.

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Премьера «Стражей Галактики 3» в кинотеатрах по всему миру состоится 5 мая. До России лента официально не доберётся.