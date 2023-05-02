«Джон Уик 4» заработал больше $ 400 млн спустя месяц проката
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По итогам четвёртого уикенда сборы «Джона Уика 4» перевалили за отметку в $ 402 млн. Лента с Киану Ривзом укрепила собственный рекорд франшизы и продолжает приносить студии Lionsgate дополнительную выручку.
Больше всего картина заработала в США — $ 176 млн. Затем идут Великобритания, Германия, Австралия, Мексика и Россия. В нашей стране лента заработала более $ 12 млн, или 823 млн рублей.
Мировые кассовые сборы серии фильмов «Джон Уик»
- «Джон Уик» — $ 86 млн
- «Джон Уик 2» — $ 171 млн
- «Джон Уик 3» — $ 328 млн
- «Джон Уик 4» — $ 402 млн
Киностудия Lionsgate очень довольна показателями ленты и уже задумывается о создании продолжения, а уже этой осенью зрителей ждёт приквел основной франшизы — сериал «Континенталь».
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