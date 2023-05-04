По стопам 3310: Nokia представила «неубиваемый» смартфон XR21

Компания HMD Global представила защищённый смартфон Nokia XR21. Этот гаджет станет преемником модели Nokia XR20, которая вышла в 2021 году.

Nokia XR21 оснащён дисплеем с перфорацией по центру и 6,49-дюймовым ЖК-экраном с частотой обновления 120 Гц. Устройство оснащено защитным стеклом Gorilla Glass Victus — его можно брать даже мокрыми руками. Сбоку смартфон оснащён сканером отпечатков пальцев.

Что касается дизайна, Nokia XR21 использует корпус из 100% переработанного алюминия. Он отличается прочностью и водонепроницаемостью. Устройство также имеет сертификат защиты от пыли, воды и падений.

Фото: Nokia

Внутри Nokia XR21 установлен процессор Snapdragon 695 в сочетании с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. У устройства аккумулятор ёмкостью 4,8 тыс. мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт

Цена Nokian XR21 составляет $ 625 (примерно 50 тыс. рублей). Купить смартфон можно в Великобритании в расцветках Midnight Black и Pine Green.