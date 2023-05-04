Популярную стримершу Amouranth внезапно заблокировали на Twitch

4 мая Twitch заблокировал аккаунт стримерши Кейтлин Amouranth Сирагусы. При попытке зайти на её канал платформа сообщает, что он «временно недоступен из-за нарушения Правил сообщества или Условий продаж Twitch». Это первая блокировка стримерши с 2021 года — на момент бана у неё было 6,3 млн фолловеров.

Фото: Twitch

Сама Amouranth пока не комментировала произошедшее в своих соцсетях. Как предполагают на портале Dexerto, причиной может стать угроза причинения насилия. На стриме 27 апреля Сирагуса предложила своей подруге и бывшей порноактрисе Адриане Чечик «выйти на ринг и решить свои разногласия в боксёрских перчатках».

Twitch пока также не комментировал причины блокировки самой популярной стримерши своей платформы.