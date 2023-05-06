Звёздный Лорд из «Стражей Галактики» фанат «Звёздных войн»

Актёр Крис Пратт подтвердил, что Звёздный Лорд из «Стражей Галактики» — ярый фанат вселенной «Звёздные войны». По словам Пратта, его знаменитый герой всегда старался походить на иконы массовой культуры. На характер Лорда большое влияние оказал Хан Соло, которого всегда играл Харрисон Форд, кроме фильма «Хан Соло: Звёздные Войны. Истории».

Вся его жизнь основана на подражании иконам поп-культуры, и, конечно, он большой поклонник «Звёздных войн». Думаю, что Хан Соло оказал большое влияние на то, кем стал мой герой. В характере Звёздного Лорда определённо много от Хана Соло.

«Стражи Галактики 3» — последний фильм, в котором привычный состав Стражей можно увидеть в последний раз. После этой ленты команда уже никогда не будет прежней. Несмотря на это, сами Стражи не расформируются, а наоборот, продолжат существовать, но уже в другом виде.

Режиссёром ленты выступил Джеймс Ганн, который до этого снял прошлые две части франшизы. Главные роли в ленте исполнили Крис Пратт, Зои Салдана, Дэйв Батиста и другие.

Новую супергеройскую ленту Джеймса Ганна уже можно посмотреть в кинотеатрах Санкт-Петербурга и Москвы. До других российских городов прокат доберётся 11 мая.