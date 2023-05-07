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Русская трансляция BLAST.tv Paris Major 2023 по CS:GO — стали известны комментаторы и аналитики

Объявлены подробности русскоязычной трансляции Paris Major 2023 по CS:GO
Аудио-версия:
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Студия Relog Media проведёт прямую трансляцию BLAST.tv Paris Major 2023 по CS:GO на русском языке.

Сегодня компания представила список комментаторов и аналитиков, которые будут работать на последнем чемпионате мира по Counter-Strike: Global Offensive. Всего в команду освещения вошли 13 человек.

Ведущие студии:

  • Олег MINTGOD Клименко
  • Азалия Merryf Самигуллина

Аналитики:

  • Даурен AdreN Кыстаубаев
  • Адлет keeN Нурсеитов

Комментаторы:

  • Алексей PCH3LK1N Пчёлкин
  • Андрей MPKBK Ермаков
  • Артём MALIK Архипов
  • Павел PASHANOJ- Легостаев
  • Григорий balblna Олейник
  • Никита WaterfaLLZ Матвеев
  • Дмитрий Dima Бандурка
  • Андрей Anishared Керецман

Интервьюер с места проведения:

  • Дмитрий hooch Богданов

Бесплатная русскоязычная трансляция мэйджора пройдёт на Twitch и YouTube. Начало эфира — 8 мая в 12:30 по московскому времени.

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