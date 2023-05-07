Объявлены подробности русскоязычной трансляции Paris Major 2023 по CS:GO
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Студия Relog Media проведёт прямую трансляцию BLAST.tv Paris Major 2023 по CS:GO на русском языке.
Сегодня компания представила список комментаторов и аналитиков, которые будут работать на последнем чемпионате мира по Counter-Strike: Global Offensive. Всего в команду освещения вошли 13 человек.
Ведущие студии:
- Олег MINTGOD Клименко
- Азалия Merryf Самигуллина
Аналитики:
- Даурен AdreN Кыстаубаев
- Адлет keeN Нурсеитов
Комментаторы:
- Алексей PCH3LK1N Пчёлкин
- Андрей MPKBK Ермаков
- Артём MALIK Архипов
- Павел PASHANOJ- Легостаев
- Григорий balblna Олейник
- Никита WaterfaLLZ Матвеев
- Дмитрий Dima Бандурка
- Андрей Anishared Керецман
Интервьюер с места проведения:
- Дмитрий hooch Богданов
Бесплатная русскоязычная трансляция мэйджора пройдёт на Twitch и YouTube. Начало эфира — 8 мая в 12:30 по московскому времени.
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