Объявлены подробности русскоязычной трансляции Paris Major 2023 по CS:GO

Студия Relog Media проведёт прямую трансляцию BLAST.tv Paris Major 2023 по CS:GO на русском языке.

Сегодня компания представила список комментаторов и аналитиков, которые будут работать на последнем чемпионате мира по Counter-Strike: Global Offensive. Всего в команду освещения вошли 13 человек.

Ведущие студии:

Олег MINTGOD Клименко

Азалия Merryf Самигуллина

Аналитики:

Даурен AdreN Кыстаубаев

Адлет keeN Нурсеитов

Комментаторы:

Алексей PCH3LK1N Пчёлкин

Андрей MPKBK Ермаков

Артём MALIK Архипов

Павел PASHANOJ- Легостаев

Григорий balblna Олейник

Никита WaterfaLLZ Матвеев

Дмитрий Dima Бандурка

Андрей Anishared Керецман

Интервьюер с места проведения:

Дмитрий hooch Богданов

Бесплатная русскоязычная трансляция мэйджора пройдёт на Twitch и YouTube. Начало эфира — 8 мая в 12:30 по московскому времени.