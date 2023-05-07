The International 2023 пройдёт в Сиэтле в октябре

Ежегодный главный турнир по Dota 2 The International в 2023 году вновь примет Сиэтл — город, в котором находится штаб-квартира разработчиков из компании Valve.
Также стало известно, что The International 12 состоится в октябре. Анонс состоялся перед финалом Berlin Major 2023.
Видео доступно на YouTube-канале Valve. Права на видео принадлежат Valve.
Ранее турнир уже проходил в Сиэтле, штат Вашингтон, причём шесть раз подряд — с 2012 по 2017 год. После этого Valve решила пробовать новые локации, и TI каждый раз проходил в другом регионе.
Участие в The International 2023 примут 18 команд. 12 из них определятся благодаря сезонному рейтингу Dota Pro Circuit, ещё шесть слотов будут разыграны на региональных квалификациях.
Первой командой, которая обеспечила себе участие в TI12, стала Team Liquid.
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