Недавнее обновление Windows 11 может вывести компьютер из строя

Многие пользователи Windows 11 начали жаловаться на то, что вышедшее во вторник накопительное обновление операционной системы привносит массу проблем ПК, на которую установлена ОС. Об этом сообщает издание Windows Latest.

Накопительное обновление Windows 11 KB5026372 должно было улучшить работу операционной системы. Но, по многочисленным сообщениям пользователей, оно нарушило работу VPN-соединений, в том числе L2TP/IPsec VPN. Некоторые отмечают явное снижение скорости загрузки и выгрузки данных. Другие жалуются на сложности при скачивании файлов из sftp через L2TP/IPsec VPN. При этом никакие проверенные способы решения проблемы не работают.

Материалы по теме В Windows 11 появится улучшенное перетаскивание вкладок в «Проводнике»

По заверению пользователей, апдейт включил шифрование диска BitLocker, из-за чего компьютеры некоторых пользователей запустили «бесконечный» цикл автоматического восстановления. Чтобы решить эту проблему, нужно провести очистку системы и переустановить Windows.

Некоторые пользователи заявили, что вместо перезагрузки после установки апдейта их ПК просто выключился. Microsoft, в свою очередь, пока никак не прокомментировала ситуацию. Испытывающим проблемы людям эксперты рекомендуют удалить обновление с номером KB5026372, откатив систему на прошлую версию.