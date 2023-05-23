Анонсирована Total War: Pharaon — стратегия про Древний Египет

Студия Creative Assembly анонсировала новую стратегию — Total War: Pharaon. Это будет очередная часть долгоиграющей серии, в этот раз фокусирующаяся на мир Древнего Египта в зените его могущества. Стратегия поступит в продажу в октябре 2023 года на ПК в Steam и Epic Games Store. Судя по странице игры на площадке Valve, в новинке не будет перевода на русский язык.

Видео доступно на YouTube-канале Total War. Права на видео принадлежат SEGA.

На старте в Pharaon будет восемь наций. Разработчики обещают, что в этот раз игроки смогут настраивать дополнительные условия в кампании, включая случайные стартовые позиции на глобальной карте, доступность ресурсов и даже степень влияния стихийных бедствий.

Total War: Pharaon уже можно предзаказать в Steam в трёх изданиях: в максимальное войдёт сразу три набора с новыми странами. Все предзаказавшие смогут принять участие в специальных выходных, которые пройдут до релиза.

Различия в изданиях Total War: Pharaon Фото: Steam

Скриншоты

Фото: SEGA

Фото: SEGA

Фото: SEGA

Фото: SEGA