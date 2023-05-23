Анонсирована Total War: Pharaon — стратегия про Древний Египет

Студия Creative Assembly анонсировала новую стратегию — Total War: Pharaon. Это будет очередная часть долгоиграющей серии, в этот раз фокусирующаяся на мир Древнего Египта в зените его могущества. Стратегия поступит в продажу в октябре 2023 года на ПК в Steam и Epic Games Store. Судя по странице игры на площадке Valve, в новинке не будет перевода на русский язык.
Видео доступно на YouTube-канале Total War. Права на видео принадлежат SEGA.
На старте в Pharaon будет восемь наций. Разработчики обещают, что в этот раз игроки смогут настраивать дополнительные условия в кампании, включая случайные стартовые позиции на глобальной карте, доступность ресурсов и даже степень влияния стихийных бедствий.
Total War: Pharaon уже можно предзаказать в Steam в трёх изданиях: в максимальное войдёт сразу три набора с новыми странами. Все предзаказавшие смогут принять участие в специальных выходных, которые пройдут до релиза.
Различия в изданиях Total War: Pharaon
Фото: Steam
Скриншоты
Фото: SEGA
Фото: SEGA
Фото: SEGA
Фото: SEGA
Фото: SEGA
- 23 мая 2023
-
19:40
-
19:04
-
18:53
-
18:30
-
18:10
-
17:51
-
17:20
-
16:52
-
16:19
-
15:58
-
15:27
-
15:07
-
14:52
-
14:24
-
14:17
-
13:58
-
13:28
-
13:20
-
13:04
-
12:35
-
12:34
-
12:27
-
11:53
-
11:15
-
10:44
-
10:13
-
09:39
-
09:13
-
08:42
-
07:00
-
00:56
- 22 мая 2023
-
22:51
-
20:45
-
20:14
-
19:45