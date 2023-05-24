Во «Флэше» будет ещё одно невероятно важное камео

Внимание! В этой новости есть спойлеры к фильму «Флэш».

В фильме «Флэш» эпизодическую роль Супермена сыграл знаменитый актёр Николас Кейдж. Об этом рассказал режиссёр ленты Андрес Мускетти. Важно напомнить, что Николас — огромный фанат знаменитого супергероя. 25 лет назад он должен был сыграть его в фильме «Супермен жив» Тима Бёртона, который в итоге отменили.

По словам постановщика «Флэша», Кейдж на съёмочной площадке был более чем великолепен.

Ник был просто великолепен. Хотя роль была эпизодической, он окунулся в неё с головой… Я всю жизнь мечтал работать с ним. Надеюсь, что скоро я снова смогу с ним поработать. Он большой поклонник Супермена и фанат комиксов.

Поклонники Николаса Кейджа знают, что его любовь к Супермену более чем сильна. Он не только планировал сыграть супергероя в неудачном проекте Бёртона. Актёр даже назвал своего сына Кал-Эл — это криптонское имя Супермена, которое дали ему при рождении.

Как Супермен Кейджа впишется в сюжет «Флэша», пока неизвестно. Действие фильма происходит во вселенной DC, что объясняет возвращение Майкла Китона в роли Бэтмена/Брюса Уэйна впервые после съёмок в фильмах Тима Бертона «Бэтмен» (1989) и «Бэтмен возвращается» (1992). Бен Аффлек также возвращается к роли Бэтмена/Брюса Уэйна из киновселенной DC Зака Снайдера.

Премьера фильма в кинотеатрах состоится уже 16 июня, но не в России — хотя неофициальный показ наверняка будет.