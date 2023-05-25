Вышла последняя серия «Флэша» — сериал закончился

Сегодня на CW вышла последняя серия девятого сезона сериала «Флэш» с Грантом Гастином в главной роли. На этом проект завершился — новых сезонов не будет.
Первый сезон шоу вышел в 2014 году. Первые сезоны фанаты и критики принимали положительно, однако без восторгов. А вот более поздние сезоны сильно понравились людям.
Сюжет рассказывает о том, как в детстве Барри Аллен стал свидетелем убийства своей матери, в котором несправедливо обвинили его отца. Аллен вырос и стал криминалистом. Он пытался раскрыть правду об убийстве матери, однако попал под действие ускорителя частиц учёного Харрисона Уэллса и провёл в коме девять месяцев. После этого он получил свои сверхсилы.
Финальный момент последней серии
Видео доступно на YouTube-канале Faster Clips. Права на видео принадлежат The CW.
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