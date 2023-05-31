«Безумный сиквел!»: критики в восторге от мультфильма «Человек-паук: Паутина вселенных»

Мультфильм «Человек-паук: Паутина вселенных» крайне тепло встретили критики, которые смогли увидеть ленту на предпоказах. На агрегаторе Metacritic у нового приключения 91 балл из 100 возможных, на портале IMDb — 9,1 балла из 10, а на Rotten Tomatoes целых 97% «свежести».
Критики в основном хвалят неожиданные сюжетные повороты, качественную анимацию, яркий экшен и невероятный арт-дизайн.
Это история о людях, которые хотят стать лучше и смелее. Они пытаются выйти за рамки того, что им навязывает окружение, и сделать больше. Неудивительно, что каждая часть «Через вселенные» — это попытка превзойти первый фильм.
Оценка мультфильма «Человек-паук: Паутина вселенных» на Metacritic
Фото: Metacritic
Оценка мультфильма «Человек-паук: Паутина вселенных» на IMDb
Фото: IMDb
Оценка мультфильма «Человек-паук: Паутина вселенных» на Rotten Tomatoes
Фото: Rotten Tomatoes
«Человек-паук: Паутина вселенных» (ранее он назывался «Человек-паук: Через вселенные 2») расскажет о новых приключениях Майлза Моралеса, Гвен Стейси и других вариаций Человека-паука. Первые критики называют вторую часть настоящим произведением искусства.
Мировая премьера «Паутины вселенных» состоится уже 2 июня, но не в России.
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