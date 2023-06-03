Умер Филипп Поццо ди Борго — прототип главного героя культовой комедии «1+1»

Ушёл из жизни французский бизнесмен Филипп Поццо ди Борго. Ему было 72 года. Многие любители кино знают его как прототипа главного героя культовой комедии «1+1». О кончине сообщила газета Le Monde со ссылкой на режиссёров картины Эрика Толедано и Оливье Накаша.

Мы сохраним в памяти образ мужественного, достойного, скромного и воинственного человека. Его юмора и интеллекта будет не хватать.

Филипп Поццо ди Борго родился 14 февраля 1951 года в семье аристократов. Он получил отличное образование, женился, управлял отелем и винодельческим домом Champagne Pommery. Бизнесмен любил парапланеризм. В 1993 году с ним произошёл несчастный случай, в результате которого его парализовало. Позже он нанял работника, чтобы тот ухаживал за ним и женой, которая к тому моменту была больна раком. Их сотрудничество завершилось через 10 лет — после того, как оба женились. Ди Борго в итоге стал жить со второй женой, но он продолжил общаться с бывшим помощником, который стал для него близким другом.

Образ Филиппа Поццо ди Борго в фильме «1+1»

Фото: Gaumont

История Филиппа Поццо ди Борго и его помощника стала основой сюжета комедии «1+1» с Франсуа Клюзе и Омаром Си в главных ролях. Фильм не только обрёл статус культового, но и принёс огромную прибыль. Кассовые сборы составили € 416 млн при бюджете в € 9,5 млн.