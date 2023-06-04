Создателю «Звёздных войн» Джорджу Лукасу очень понравился спин-офф «Изгой-один»

После продажи прав на «Звёздные войны» компании Disney создатель франшизы Джордж Лукас старается не комментировать вышедшие проекты по франшизе. Постановщик комментировал разве что восьмой эпизод «Последние джедаи» — ленту он назвал «прекрасно снятой историей».

В разговоре с Deadline постановщик спин-оффа «Изгой-один» Тони Гилрой заявил, что Лукасу также понравился и его фильм. Сразу после просмотра режиссёр позвонил ему, и у них был 45-минутный разговор, полностью посвящённый картине.

Джордж Лукас позвонил мне после просмотра «Изгоя», у меня был с ним 45-минутный разговор — и это был единственный раз, когда я с ним разговаривал. Ему действительно очень понравился фильм. У него было много тем для обсуждения… Это было похоже на звонок от президента.

При этом смотрел ли создатель Star Wars сериал «Андор», Гилрой не уточнил. Шоу получило ещё более высокие оценки, чем «Изгой-один». Многие критики и зрители называют проект «Звёздными войнами» для взрослых, второй сезон сериала должен выйти летом 2024 года.