Автор сериала «Андор» пообщался с создателем «Звёздных войн» Джорджем Лукасом

Шоураннер сериала «Андор» Тони Гилрой недавно рассказал о телефонном разговоре с создателем вселенной «Звёздные войны» Джорджем Лукасом. В беседе Лукас признался, что ему очень нравится фильм «Изгой-один: Звёздные войны. Истории», соавтором сценария которого выступил Гилрой.

По словам Тони, он воспринял звонок от Лукаса, как будто это был звонок от президента.

Я 45 минут общался с Лукасом после того, как он посмотрел «Изгоя-один», и это единственный раз, когда я с ним разговаривал. Ему понравилось. Ему очень понравилось. Он хотел сказать много такого, что я… Это было похоже на звонок от президента.

Фильм «Изгой-один: Звёздные войны. Истории» вышел в 2016 году и практически сразу стал одним из самых любимых спин-оффов «Звёздных войн» среди преданных фанатов вселенной, критиков и зрителей.