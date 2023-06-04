Автор сериала «Андор» пообщался с создателем «Звёздных войн» Джорджем Лукасом
Поделиться
Шоураннер сериала «Андор» Тони Гилрой недавно рассказал о телефонном разговоре с создателем вселенной «Звёздные войны» Джорджем Лукасом. В беседе Лукас признался, что ему очень нравится фильм «Изгой-один: Звёздные войны. Истории», соавтором сценария которого выступил Гилрой.
По словам Тони, он воспринял звонок от Лукаса, как будто это был звонок от президента.
Я 45 минут общался с Лукасом после того, как он посмотрел «Изгоя-один», и это единственный раз, когда я с ним разговаривал. Ему понравилось. Ему очень понравилось. Он хотел сказать много такого, что я… Это было похоже на звонок от президента.
Фильм «Изгой-один: Звёздные войны. Истории» вышел в 2016 году и практически сразу стал одним из самых любимых спин-оффов «Звёздных войн» среди преданных фанатов вселенной, критиков и зрителей.
Тони Гилрой недавно подвергся критике со стороны коллег
Комментарии
- 4 июня 2023
-
13:30
-
12:56
-
12:32
-
00:23
- 3 июня 2023
-
23:52
-
18:48
-
18:20
-
17:35
-
16:54
-
16:24
-
15:49
-
15:21
-
14:58
-
14:32
-
14:01
-
13:27
-
12:59
-
12:26
- 2 июня 2023
-
22:27
-
21:39
-
21:01
-
20:32
-
19:55
-
19:23
-
18:55
-
18:24
-
18:00
-
17:19
-
16:53
-
15:56
-
15:41
-
15:26
-
15:08
-
14:52
-
14:42
Партнерский контент