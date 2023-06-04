Майкл Китон импровизировал на съёмках «Бэтмена» Тима Бёртона

Давно известно, что Майкл Китон вернулся к образу Бэтмена из фильмов Тима Бёртона в кинокомиксе «Флэш». В интервью изданию Empire актёр признался, что он импровизировал на съёмках первого «Бэтмена» режиссёра Тима Бёртона. Артист заявил, что нашумевшая фраза «Давай сходить с ума», которую он также повторил в трейлере «Флэша», — чистая импровизация. Он произнёс её в напряжённой сцене, в которой Брюс Уэйн защищал Вики Вэйл от Джокера.

Я не думаю, что фраза «Давай сходить с ума» была в сценарии, это был я.

Сцена из фильма «Бэтмен», в которой импровизирует Майкл Китон

Видео доступно на YouTube-канале Movieclips. Права на видео принадлежат Warner Bros.

Боссы Warner Bros. всерьёз рассматривали отмену фильма «Флэш» из-за антисоциального повеления Эзры Миллера. По словам продюсера «Флэша» Барбары Мускетти, её брат, режиссёр Андрес Мускетти, и она даже не обсуждали закрытие проекта или замену Миллера на другого актёра.

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«Флэш» выйдет в мировой прокат 16 июня, однако официальной премьеры в России не будет. Несмотря на это, фильм наверняка доберётся до страны позже в неофициальном виде.