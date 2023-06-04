Снуп Догг отменил свои концерты в знак поддержки протестующих сценаристов

Знаменитый хип-хоп артист Снуп Догг отменил два своих концерта, которые были приурочены к 30-летнему юбилею его нашумевшего альбома Doggystyle. Рэпер их не совсем отменил, а перенёс на более поздние даты, — в знак солидарности к забастовке Гильдии сценаристов США.

В связи с продолжающейся забастовкой сценаристов мы решили отложить шоу, запланированные на 27 и 28 июня в Hollywood Bowl. Мы солидарны с профсоюзами и надеемся, что Гильдия как можно скорее заключит справедливые соглашения и все смогут вернуться к работе.

Снуп Догг перенёс концерты с 27 и 28 июня на 20 и 21 октября. Вместе со Снупом на шоу выступит и легендарный продюсер Доктор Дре. Doggystyle считается культовой и одной из самых влиятельных в истории рэпа и хип-хоп культуры.