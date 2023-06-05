Стартовали съёмки «Исчезновения» — нового фильма Кирилла Серебренникова

5 июня известный российский режиссёр Кирилл Серебренников приступил к съёмкам своего нового фильма под названием «Исчезновение». Производство картины продлится около нескольких месяцев в Уругвае, Бразилии и Мексике, а также в Германии.

«Исчезновение» — экранизация одноимённого романа Оливье Геза о немецком враче Йозефе Менгеле, который сбегает из Германии в джунгли Бразилии сразу после Второй мировой войны. Правосудие так и не настигло его, и он умер в 1979 году по естественным причинам. Главную роль исполнит немецкий артист Аугуст Диль, известный по «Тайной жизни» и «Фальшивомонетчикам».

Премьера картины намечена на 2024 год. Кто ещё сыграет в новом фильме Кирилла Серебренникова, пока неизвестно.