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Шесть самых ожидаемых аниме летнего сезона 2023 года от MyAnimeList

Шесть самых ожидаемых аниме летнего сезона 2023 года от MyAnimeList
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Социальная сеть для фанатов манги MyAnimeList опубликовала список самых ожидаемых аниме-адаптаций, релиз которых состоится по ходу летнего сезона 2023 года.

С большим отрывом по количеству пользователей, которые следят за релизом, лидирует второй сезон «Магической битвы» — истории школьника Юдзи, который сражается с духами в стенах своего учебного заведения. Премьера продолжения намечена на июль.

Фото: MyAnimeList

На втором месте не менее уверенно держится «Реинкарнация безработного» о погибшем неудачнике, который возродился в новом теле, сохранив все воспоминания и опыт. Далее идут «Месть Масамунэ» и продолжение «Блича».

Самые ожидаемые аниме лета 2023 года:

  • Магическая битва, 2-й сезон / Jujutsu Kaisen 2nd Season — 281 тыс. пользователей;
  • Реинкарнация безработного, 2-й сезон / Mushoku Tensei II: Isekai Ittara Honki Dasu — 185 тыс.;
  • Месть Масамунэ, 2-й сезон / Masamune-kun no Revenge R — 84 тыс.;
  • Блич: Тысячелетняя кровавая война — Разделение / Bleach: Sennen Kessen-hen — Ketsubetsu-tan — 82 тыс.;
  • Девушка на час, 3-й сезон / Kanojo, Okarishimasu 3rd Season — 67 тыс.;
  • Хоримия: Кусочек / Horimiya: Piece — 61 тыс.

Премьера всех этих сериалов намечена на июнь или июль этого года.

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