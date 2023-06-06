Capcom проведёт летнюю презентацию видеоигр уже 13 июня
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Компания Capcom объявила о проведении летней презентации видеоигр, которая пройдёт 13 июня (1:00 мск). Она продлится приблизительно 36 минут — стрим можно будет посмотреть на YouTube и Twitch.
На трансляции ожидается показ Exoprimal — многопользовательского шутера, в котором пользователям предстоит дать отпор динозаврам. Проект поступит в продажу уже 14 июля, так что авторы наверняка выпустят новый геймплейный трейлер и поделятся свежими деталями экшена.
Пока неясно, какие ещё игры покажут на выставке. Студия может представить дополнение Separate Ways для ремейка Resident Evil, новую часть самой Resident Evil, а также анонсировать проекты по другим вселенным, включая Monster Hunter и Devil May Cry.
Все летние показы видеоигр
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