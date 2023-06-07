У первого DLC для Atomic Heart появился новый тизер

Mundfish представила второй тизер грядущего дополнения для Atomic Heart. Студия также презентовала для игры фоторежим.

В новом ролике авторы показали новых роботов линейки BEA-D. Они имеют круглую форму, благодаря чему способны собираться в огромных и крайне агрессивных врагов. В видео звучит хорошо знакомая русскоязычной аудитории песня Марии Пахоменко «Сегодня праздник у девчат» (1969). DLC обещают выпустить этим летом.

Второй тизер дополнения для игры Atomic Heart

Видео доступно на YouTube-канале Mundfish. Права на видео принадлежат Mundfish.

Каких-либо других деталей о предстоящем расширении пока нет. Известно лишь, что оно будет бесплатным для владельцев сезонного пропуска, который входит в золотое и премиальное издания игры. Всего студия Mundfish обещала выпустить четыре расширения для проекта. Аддон наверняка можно будет приобрести отдельно.

В трейлере фоторежима разработчики показали его широкий функционал. Игроки смогут выстраивать кадр, перспективу, приближать и отдалять камеру и многое другое. Фоторежим стал доступен в игре после выхода обновления 1.7.0.0.

Трейлер фоторежима для игры Atomic Heart

Видео доступно на YouTube-канале Mundfish. Права на видео принадлежат Mundfish.