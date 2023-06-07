Авторы «Человека-паука: Паутина вселенных» не верят в усталость от супергероев

Сценаристы и продюсеры нашумевшего мультфильма «Человек-паук: Через вселенные» и недавно стартовавшего в кинотеатрах экшена «Человек-паук: Паутина вселенных» Фил Лорд и Кристофер Миллер не считают, что супергероика выдохлась.
Миллер заявил, что проблема современных супергеройских блокбастеров в том, что их сюжеты и стиль повествования зачастую слишком шаблонны. Именно из-за этого они уже не вызывают у зрителей интереса.
Если вы используете ту же структуру сюжета, тот же стиль, тот же тон и ту же атмосферу, что и в предыдущих фильмах и шоу, то неважно, какой это жанр. Зрители заскучают.
Фил Лорд добавил, что зрителей не получится долго «кормить» пасхалками и отсылками с концепцией мультивселенной. По его словам, аудиторию всегда больше волнуют отношения между героями, их родственниками и окружающими персонажами.
Зрители в кинотеатре не могут быть уверены, что их можно удержать на пасхалках и ставке на концепции мультивселенной. Их волнуют только отношения между (условными) Ракетой и Грутом.
Лорд отметил, что ему и команде авторов больше всего в «Паутине вселенных» нравятся эпизоды, в которых Майлз общается с родителями. По его словам, эти отношения прекрасно раскрывают героя.
- 7 июня 2023
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