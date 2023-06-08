Борьба Майкла Дж. Фокса с Паркинсоном сильно повлияла на жизнь Мартина Скорсезе

Режиссёр Мартин Скорсезе признался, что борьба актёра Майкла Дж. Фокса с болезнью Паркинсона повлияла на его жизнь. Скорсезе отметил, что Майкл в 80-х был самым «заряженным» артистом; словно он был рождён для кино.

По словам знаменитого постановщика, борьба звезды трилогии «Назад в будущее» с Паркинсоном стала «путеводной звездой» для многих, кого поразил этот недуг. В частности, и на Хелену Моррис — жену Скорсезе.

Майкл не только основал свой фонд, который собрал много денег на исследования и повысил осведомленность, но он также стал настоящей путеводной звездой для многих других людей с болезнью Паркинсона. Включая мою жену Хелену Моррис. Майкл, твоя поддержка значит для неё и для меня невероятно огромное значение.

Скорсезе женат на Хелене Моррис с 1999 года. У них есть общая дочь Франческа.