После «Супермена: Наследие» Джеймс Ганн займётся продолжением «Миротворца» с Джоном Синой

Глава киновселенной DC Джеймс Ганн дал большое интервью подкасту Inside of You with Michael Rosenbaum, который ведёт его хороший друг Майкл Розенбаум (Лекс Лютор из «Тайн Смолвиля»). В нём режиссёр заявил, что после постановки фильма «Супермен: Наследие» он точно займётся вторым сезоном сериала «Миротворец».

«Миротворец» вернётся сразу после «Супермена». Это будет моё следующее произведение.

Таким образом, ко второму сезону «Миротворца» Ганн наверняка вернётся после окончания съёмок фильма «Супермен: Наследие». Премьера ленты назначена на 11 июля 2025 года, поэтому продолжение супергеройского сериала с Джоном Синой наверняка придётся подождать до 2026-го.

«Миротворец» рассказывает историю комичного и очень патриотичного суперзлодея Кристофера Смита, который верит в достижение мира любой ценой. Ради этого он готов ко всему: даже к убийствам множества своих противников. Шоу стартовало на HBO зимой 2022 года, а спустя месяц его уже продлили на второй сезон благодаря высоким рейтингам.