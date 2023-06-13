После «Супермена: Наследие» Джеймс Ганн займётся продолжением «Миротворца» с Джоном Синой

Глава киновселенной DC Джеймс Ганн дал большое интервью подкасту Inside of You with Michael Rosenbaum, который ведёт его хороший друг Майкл Розенбаум (Лекс Лютор из «Тайн Смолвиля»). В нём режиссёр заявил, что после постановки фильма «Супермен: Наследие» он точно займётся вторым сезоном сериала «Миротворец».
«Миротворец» вернётся сразу после «Супермена». Это будет моё следующее произведение.
Таким образом, ко второму сезону «Миротворца» Ганн наверняка вернётся после окончания съёмок фильма «Супермен: Наследие». Премьера ленты назначена на 11 июля 2025 года, поэтому продолжение супергеройского сериала с Джоном Синой наверняка придётся подождать до 2026-го.
«Миротворец» рассказывает историю комичного и очень патриотичного суперзлодея Кристофера Смита, который верит в достижение мира любой ценой. Ради этого он готов ко всему: даже к убийствам множества своих противников. Шоу стартовало на HBO зимой 2022 года, а спустя месяц его уже продлили на второй сезон благодаря высоким рейтингам.
- 13 июня 2023
-
22:49
-
22:22
-
21:27
-
20:46
-
20:22
-
20:06
-
19:36
-
19:11
-
19:00
-
18:52
-
18:48
-
18:25
-
18:02
-
17:29
-
17:02
-
16:38
-
16:35
-
16:14
-
15:49
-
15:29
-
15:23
-
14:54
-
14:30
-
14:25
-
13:54
-
13:29
-
12:55
-
12:50
-
12:19
-
12:10
-
11:47
-
11:35
-
11:10
-
11:05
-
11:04