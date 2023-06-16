Мобильная Diablo Immortal заработала больше $ 525 млн за год после релиза

По данным аналитической компании data.ai, выручка Diablo Immortal на мобильных устройствах составила чуть больше $ 525 млн за год. Игра замкнула список из 15 мобильных тайтлов, заработавших $ 500 млн в самые короткие сроки. Лидерство в нём всё ещё удерживает Pokemon GO, на втором месте Lineage Mobile, замыкает тройку Genshin Impact.

Фото: Data.ai

Что касается общих показателей, то и здесь Diablo Immortal находится в топе. Проект от Blizzard и NetEase занял 24-ю строчку среди проектов для смартфонов, принёсших своим авторам наибольший доход. Отмечается, что больше трети выручки (37%) принесли игроки из Китая. На второй строчке — США (24%).

Diablo Immortal вышла 2 июня 2022 года и получила положительные отзывы от критиков за соблюдение традиций серии, классический геймплей и удачную адаптацию управления для мобильных устройств. При этом обычные геймеры раскритиковали игру за навороченную систему монетизации — без доната практически невозможно получить легендарное снаряжение. В итоге мобильная Diablo стала худшей игрой Blizzard на Metacritic.