В Steam стартовал летний фестиваль «Играм быть» с сотнями бесплатных демоверсий

19 июня в Steam начался фестиваль под названием «Играм быть». В течение ивента пользователи могут опробовать более сотни демоверсий невышедших игр и посетить стримы от создателей. Таким образом, инди-разработчики смогут представить свои проекты на публику без лишних затрат на рекламную кампанию.
Видео доступно на YouTube-канале Steam. Права на видео принадлежат Valve.
Сами игры в этот раз поделили на 10 основных категорий: экшены, приключения, стратегии, симуляторы, ролевые игры, головоломки, платформеры, спорт и гонки, многопользовательские и игры с поддержкой контроллера. Многие из представленных продуктов уже можно предзаказать с небольшой скидкой.
Очередной фестиваль «Играм быть» продлится до 26 июня 20:00 мск. Ознакомиться со всеми представленными играми можно на главной странице ивента.
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