YouTube заблокировал канал «В Рейтинге» — он выпускал трейлеры фильмов на русском языке

Администраторы YouTube-канала «В Рейтинге» сообщили, что администрация видеохостинга заблокировала ресурс. Причина — компаньон Warner Bros. кинул каналу DMCA-страйки.

Страйки мы получили на трейлеры «Барби», «Мег 2» и, скорее всего, «Дюны» или «Оппенгеймера». За что был последний страйка, не в курсе, так как забанили полностью аккаунт и почту.

По заверению авторов ресурса, блокировка может быть связана с тем, что ролики с канала размещали на торрент-трекерах и на других незаконных ресурсах.

Скорее всего, эти трейлеры были на каких-то страницах торрент-сайтов. Они любят заранее делать страницы с ещё не вышедшими фильмами и встраивать туда трейлеры. Warner Bros. такие страницы блокирует — и заодно, скорее всего, начала кидать страйки и на размещённые на них ролики.

Авторы канала «В Рейтинге» планируют восстановить канал, но, по их словам, надежда на положительный результат «мизерная». По состоянию на июнь этого года на канал «В Рейтинге» было подписано более 2,19 млн человек.

Некоторые пользователи предлагают авторам ресурса создать канал в «Телеграмме». У сообщества «В Рейтинге» есть раздел с видео в VK, где все заблокированные на YouTube трейлеры доступны также с русской озвучкой.