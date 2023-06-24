Google хочет внедрить онлайн-игры прямо в YouTube

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Google вознамерилась ввести онлайн-игры прямо в свой видеохостинг YouTube. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

Сообщается, что сервис онлайн-игр в YouTube будет называться Playables. Он позволит играть в онлайн-игры через веб-сайт YouTube или через его мобильные приложения на iOS и Android.

Ссылаясь на электронное письмо, разосланное сотрудникам Google, The Wall Street Journal сообщает, что проект уже проходит внутреннее тестирование. Сотрудников корпорации приглашают принять участие в этом процессе.

По данным журналистов, проект Playables — это инициатива генерального директора YouTube Нила Мохана. Он хочет найти новые области роста после снижения расходов на рекламу в видеосервисе.

Ранее Google хотела интегрировать свой облачный сервис Stadia в YouTube. Но платформу прикрыли в начале этого года.