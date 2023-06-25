Starfield не выйдет на дисках

Официальный твиттер-аккаунт поддержки Bethesda заявил, что в физических изданиях игры Starfield не будет дисков — только код загрузки. Аудитория в комментариях раскритиковала издателя за этот факт, при этом некоторые отметили, что это «новый стандарт» выпуска AAA-проектов, к которому пора привыкать.

Некоторые пошутили, что физическая версия нового космического приключение точно должно стоить дешевле стандартной цены. Потому что в нём не будет диска.

Через некоторое время Bethesda без объяснения причин удалила свой комментарий по поводу физических версий Starfield.

Все физические издания включают в себя код для выбранной платформы. Физических дисков не будет.

Пост поддержки Bethesda

Фото: Twitter

Starfield выходит 6 сентября на ПК, Xbox Series и в Game Pass. Обладатели премиального издания смогут начать играть уже 1 сентября.

Любопытный факт: Alan Wake 2 вообще выйдет только в цифровом формате — дисковых изданий точно не предвидится. На такой шаг авторы пошли из-за различных причин. Одна из них — переход большинства игр только в цифровой формат. Вторая причина — сохранение цены на консолях на уровне $ 60, а на ПК — на уровне $ 50.