Авторы сериала «Ведьмак»: смена Генри Кавилла на Лиама Хемсворта пройдёт почти безупречно

Продюсеры сериала «Ведьмак» Стив Гоб и Томаш Багиньский заявили, что третий сезон определит дальнейшее развитие шоу. Именно в нём, как отмечают создатели шоу, Генри Кавилл покажет выдающуюся актёрскую игру, чтобы затем уйти «на высокой ноте».

Авторы также заявили, что они продумали, как именно произойдёт трансформация Геральта из Ривии. Именно после неё эстафету на главную роль перехватит звезда «Голодных игр» Лиам Хемсворт. Само собой, спойлерить продюсеры не стали, но отметили, что переход будет выполнен в духе оригинальных книг.

У нас есть очень, очень хороший план, как представить нашего нового Геральта и наше новое видение Геральта с Лиамом. Не будем углубляться в детали, потому что это будет огромным спойлером, но эта идея очень-очень близко к идеям, которые глубоко заложены в книгах, особенно в пятой. На наш взгляд, смена актёров пройдёт почти безупречно.

Судя по всему, трансформация главного героя произойдёт в финале третьего сезона. А полноценно взглянуть на Геральта из Ривии в исполнении Лиама Хемсворта зрители смогут лишь в продолжении.

Премьера первых пяти серий третьего сезона «Ведьмака» состоится уже 29 июня. Продолжение разделят на две части: финальные три эпизода покажут 27 июля.