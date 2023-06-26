Вышел финальный трейлер третьего сезона «Ведьмака» с Генри Кавиллом
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Netflix выпустил финальный трейлер первой половины третьего сезона «Ведьмака». Каких-либо конкретных сюжетных подробностей авторы так и не показали: из ролика стало известно лишь то, что грядёт что-то очень опасное — а в центре конфликта оказывается Цири.
Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix
Премьера первых пяти серий третьего сезона «Ведьмака» состоится уже 29 июня. Продолжение разделят на две части: финальные три эпизода покажут 27 июля. Это будет последний сезон для Генри Кавилла — после этого его заменит звезда «Голодных игр» Лиам Хемсворт.
Актёр тем временем уже успел эмоционально попрощаться с основным кастом сериала и поблагодарил своих коллег за трудолюбие и приверженность своим персонажам.
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