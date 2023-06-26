Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел финальный трейлер третьего сезона «Ведьмака» с Генри Кавиллом

Вышел финальный трейлер третьего сезона «Ведьмака» с Генри Кавиллом
Комментарии

Netflix выпустил финальный трейлер первой половины третьего сезона «Ведьмака». Каких-либо конкретных сюжетных подробностей авторы так и не показали: из ролика стало известно лишь то, что грядёт что-то очень опасное — а в центре конфликта оказывается Цири.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix

Премьера первых пяти серий третьего сезона «Ведьмака» состоится уже 29 июня. Продолжение разделят на две части: финальные три эпизода покажут 27 июля. Это будет последний сезон для Генри Кавилла — после этого его заменит звезда «Голодных игр» Лиам Хемсворт.

Актёр тем временем уже успел эмоционально попрощаться с основным кастом сериала и поблагодарил своих коллег за трудолюбие и приверженность своим персонажам.

Как это было:
Видео
«Мне будет вас очень не хватать»: Генри Кавилл попрощался с актёрами из сериала «Ведьмак»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023