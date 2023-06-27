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Лекса Лютора в фильме «Супермен: Наследие» может сыграть звезда «Оно» Билл Скарсгард

Лекса Лютора в фильме «Супермен: Наследие» может сыграть звезда «Оно» Билл Скарсгард
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По информации источников издания The Hollywood Reporter, злодея Лекса Лютора в фильме Джеймса Ганна «Супермен: Наследие» могут сыграть Александр или Билл Скарсгарды. Пока что на роль рассматривается только один из братьев.

Александр известен по фильмам «Соломенные псы», «Меланхолия», «Развод в большом городе», «Связи нет» и других картинах. Билл получил известность благодаря лентам «Оно», «Оно 2» и сериалу «Хемлок Гроув».

Лекс Лютор в комиксах

Фото: DC Comics

Напомним, что на роль Супермена в картине претендуют Николас Холт, Том Бритни и Дэвид Коренсвет, а Рэйчел Броснахан, Фиби Дайневор и Эмма Макки рассматриваются на роль Лоис Лейн — возлюбленной Кларка Кента.

Премьера ленты назначена на 11 июля 2025 года. Режиссёром выступит Джеймс Ганн.

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