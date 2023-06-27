Харрисон Форд — о роли Индианы Джонса: я не буду по ней скучать
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Известный актёр Харрисон Форд недавно дал небольшое интервью изданию The Hollywood Reporter и рассказал, что не будет скучать по роли Индианы Джонса. Персонаж многое дал актёру, но его пора отпустить.
По словам Форда, он благодарен фанатам за поддержку и за любовь к персонажу. Особенно он ценит свободу, данную ему франшизой.
Я не думаю, что буду по этому скучать. Я ценю все возможности, которые дал мне этот персонаж. Также я благодарен всем. Я получал удовольствие на протяжении 42 лет, пока мы работали. Успех этих фильмов дал мне не только шанс удовлетворить широкую аудиторию, но и дал мне свободу. Эти фильмы дали мне свободу в моей профессии.
Увидеть Харрисона Форда в образе Джонса в последний раз можно будет в фильме «Индиана Джонс 5». Ленту снял Джеймс Мэнголд.
Премьера картины состоится 29 июня, но до России картина не доберётся.
Актёр ответил на популярный вопрос фанатов
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