Второй сезон сериала «Медведь» с Джереми Алленом Уайтом поставил новый рекорд канала FX

Американский кабельный телеканал FX сообщил, что второй сезон сериала «Медведь» поставил новый рекорд компании в сервисе Hulu. За первые четыре дня после выхода продолжения просмотры шоу выросли на 70% по сравнению с аналогичным периодом первого сезона.

Таким образом, старт второго сезона стал самым успешным дебютом телеканала в онлайн-кинотеатре Hulu. Более подробными данными компания делиться не стала.

Сериал «Медведь» рассказывает историю молодого шеф-повара, который возвращается домой в Чикаго, чтобы попытаться спасти небольшой ресторан The Beef, унаследованный от умершего брата. Бизнес идёт очень не просто: проверяющие органы находят массу нарушений, дядя-кредитор требует вернуть взятый братом долг, а старый персонал принимает все идеи нового владельца в штыки.

Главную роль в шоу исполнил Джереми Аллен Уайт — звезда «Бесстыжих». Зрители тем временем в восторге от продолжения: у второго сезона 91% свежести на Rotten Tomatoes и 9,1 балла из 10 на Metacritic.