Сериал «Секретное вторжение» от Marvel показал второй худший старт в сервисе DIsney+

По данным аналитической компании Samba TV, за первые пять дней сериал «Секретное вторжение» на Disney+ посмотрели 994 тыс. домохозяйств. Это второй худший результат в истории сериалов Disney — антирекорд всё ещё принадлежит «Мисс Марвел».
Что касается рекордсменов, то здесь два однозначных лидера — «Локи» (2,5 млн аккаунтов) и «Оби-Ван Кеноби» (2,1 млн аккаунтов). Замыкают тройку сразу два проекта: «Лунный рыцарь» и «Сокол и Зимний Солдат» — каждый посмотрело около 1,8 млн аккаунтов за первую неделю.
Топ самых популярных сериалов на Disney+
- «Локи» — 2,5 млн домохозяйств
- «Оби-Ван Кеноби» — 2,1 млн домохозяйств
- «Лунный рыцарь» — 1,8 млн домохозяйств
- «Сокол и Зимний Солдат» — 1,8 млн домохозяйств
- «Ванда/Вижн» — 1,6 млн домохозяйств
- «Соколиный Глаз» — 1,5 млн домохозяйств
- «Женщина-Халк» — 1,5 млн домохозяйств
- «Секретное вторжение» — 994 тыс. домохозяйств
- «Мисс Марвел» — 775 тыс. домохозяйств.
Сюжет «Секретного вторжения» посвящён тому, как инопланетные существа скруллы, способные принимать любой облик, вторглись на Землю и готовят заговор против всего человечества. На защиту Земли встаёт сам Ник Фьюри и другие агенты организации «Щ.И.Т.».
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