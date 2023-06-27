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Сериал «Секретное вторжение» от Marvel показал второй худший старт в сервисе DIsney+

Сериал «Секретное вторжение» от Marvel показал второй худший старт в сервисе DIsney+
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По данным аналитической компании Samba TV, за первые пять дней сериал «Секретное вторжение» на Disney+ посмотрели 994 тыс. домохозяйств. Это второй худший результат в истории сериалов Disney — антирекорд всё ещё принадлежит «Мисс Марвел».

Что касается рекордсменов, то здесь два однозначных лидера — «Локи» (2,5 млн аккаунтов) и «Оби-Ван Кеноби» (2,1 млн аккаунтов). Замыкают тройку сразу два проекта: «Лунный рыцарь» и «Сокол и Зимний Солдат» — каждый посмотрело около 1,8 млн аккаунтов за первую неделю.

Топ самых популярных сериалов на Disney+

  1. «Локи» — 2,5 млн домохозяйств
  2. «Оби-Ван Кеноби» — 2,1 млн домохозяйств
  3. «Лунный рыцарь» — 1,8 млн домохозяйств
  4. «Сокол и Зимний Солдат» — 1,8 млн домохозяйств
  5. «Ванда/Вижн» — 1,6 млн домохозяйств
  6. «Соколиный Глаз» — 1,5 млн домохозяйств
  7. «Женщина-Халк» — 1,5 млн домохозяйств
  8. «Секретное вторжение» — 994 тыс. домохозяйств
  9. «Мисс Марвел» — 775 тыс. домохозяйств.

Сюжет «Секретного вторжения» посвящён тому, как инопланетные существа скруллы, способные принимать любой облик, вторглись на Землю и готовят заговор против всего человечества. На защиту Земли встаёт сам Ник Фьюри и другие агенты организации «Щ.И.Т.».

Ранее шоу уже столкнулось со скандалом:
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