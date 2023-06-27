Дэвид Коренсвет стал новым Суперменом в фильмах DC

Джеймс Ганн и его коллега Питер Сафран наконец выбрали нового Супермена для новых фильмов DC. Им стал 29-летний актёр Дэвид Коренсвет, известный по главной роли в мини-сериале «Голливуд».
Компанию ему составит 32-летняя актриса Рэйчел Броснахэн, которая исполнит роль его возлюбленной Лоис Лейн. Девушка больше всего известна по главной роли в сериале «Удивительная миссис Мейзел».
Рэйчел Броснахэн в сериале «Удивительная миссис Мейзел»
Фото: Amazon
Ближайшей картиной с обоими актёрами станет «Супермен: Наследие». Фильм расскажет о молодости Кларка Кента и о становлении самого известного супергероя всех времён. Премьера фильма состоится 11 июля 2025 года — в день рождения отца Джеймса Ганна.
Судя по всему, Николас Холт, которому ранее прогнозировали главную роль в картине, действительно сыграет главного злодея Лекса Лютора. Пока эту информацию Джеймс Ганн не подтвердил.
- 27 июня 2023
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