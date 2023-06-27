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Стали известны новый Супермен и Лоис Лейн в фильмах киновселенной DC

Дэвид Коренсвет стал новым Суперменом в фильмах DC
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Джеймс Ганн и его коллега Питер Сафран наконец выбрали нового Супермена для новых фильмов DC. Им стал 29-летний актёр Дэвид Коренсвет, известный по главной роли в мини-сериале «Голливуд».

Компанию ему составит 32-летняя актриса Рэйчел Броснахэн, которая исполнит роль его возлюбленной Лоис Лейн. Девушка больше всего известна по главной роли в сериале «Удивительная миссис Мейзел».

Рэйчел Броснахэн в сериале «Удивительная миссис Мейзел»

Рэйчел Броснахэн в сериале «Удивительная миссис Мейзел»

Фото: Amazon

Ближайшей картиной с обоими актёрами станет «Супермен: Наследие». Фильм расскажет о молодости Кларка Кента и о становлении самого известного супергероя всех времён. Премьера фильма состоится 11 июля 2025 года — в день рождения отца Джеймса Ганна.

Судя по всему, Николас Холт, которому ранее прогнозировали главную роль в картине, действительно сыграет главного злодея Лекса Лютора. Пока эту информацию Джеймс Ганн не подтвердил.

Подробнее о Холте:
Звезда «Людей Икс» Николас Холт может сыграть Лекса Лютора в фильме «Супермен: Наследие»
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