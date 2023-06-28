Идрис Эльба отказался от роли Джеймса Бонда из-за расизма

Знаменитый британский актёр Идрис Эльба стал гостем подкаста Smartless podcast, в котором он обсудил в том числе отказ от роли Джеймса Бонда. Как рассказал 50-летний артист, когда в интернете пошли слухи, что именно ему пророчат столь важного культурного героя, он был на седьмом небе от счастья. Однако затем он столкнулся с расистскими комментариями и решил не брать на себя эту ношу.
Для меня было огромным комплиментом, что все уголки мира, за исключением некоторых уголков, о которых мы не будем говорить, были действительно рады идее, что я стану Джеймсом Бондом. Те, кто не был в восторге от этой идеи, сделали всю эту тему отвратительной и отталкивающей, потому что речь шла о расе. Обсуждение превратилось в какую-то ерунду, и тогда я ощутил всю тяжесть у себя на плечах.
Эльба признался, что ещё до чтения расистских комментариев сомневался в том, чтобы согласиться на главную роль в новых «Бондах». А уже после них он окончательно принял решение, что уступит этого героя кому-нибудь другому — например, кому-то помоложе.
Тем временем продюсеры Metro-Goldwyn-Mayer продолжают поиски актёра на роль Джеймса Бонда. Ранее ходили слухи о том, что компания рассматривает Аарона Тейлора-Джонсона, известного по «Мстителям», боевику «Быстрее пули» и комедии «Пипец».
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