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Вышла первая половина третьего сезона сериала «Ведьмак»

Вышла первая половина третьего сезона сериала «Ведьмак»
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Сегодня на Netflix состоялась премьера первой половины третьего сезона сериала «Ведьмак». Для просмотра доступно пять первых серий, оставшиеся три эпизода выйдут позже.

Третий сезон «Ведьмака» станет для всего сериала как очень важным в плане сюжета и развития персонажей, так и поворотным: после третьего сезона роль Геральта на себя возьмёт Лиам Хемсворт. Актёр, кстати, уже активно готовится к роли.

Креативный продюсер «Ведьмака» Стив Гоб говорил, что решение разделить сезон на две части было принято в том числе из-за успешного подобного опыта с сериалом «Очень странные дела». По мнению Гоба, разделение сезона на части приводит к повышению его качества и дополнительным обсуждениям.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Вторая половина сезона выйдет 27 июля.

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