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Педро Паскаль, Хоакин Феникс и ещё 1000 актёров готовы к забастовке в Голливуде

Педро Паскаль, Хоакин Феникс и ещё 1000 актёров готовы к забастовке в Голливуде
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В Голливуде грядёт новая забастовка. Вчера стало известно, что более 300 американских актёров подписали открытое письмо Гильдии актёров (SAG-AFTRA) к руководству — они готовы к большому протесту.

Среди актёров, готовых к забастовке, уже есть Брендан Фрейзер, Дженнифер Лоуренс, Марк Руффало, Рами Малек, Бен Стиллера и другие. К числу готовых присоединились Хоакин Феникс, Джейми Ли Кёртис, Шарлиз Терон, Педро Паскаль, Оливия Уайлд, Юэн МакГрегор и Обри Плаза.

Чего хотят добиться актёры? Они призывают своё начальство занять решительную позицию в переговорах с Ассоциацией продюсеров по поводу нового контракта. Текущее соглашение истекает 30 июня, а артисты хотят выбить куда лучшие условия для себя касательно заработной платы и других аспектов.

На фоне начинающейся забастовки актёров активно идёт протест сценаристов. Вскоре может начаться забастовка режиссёров.

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