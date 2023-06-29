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В Steam стартовала летняя распродажа с большими скидками на множество игр

В Steam стартовала летняя распродажа с большими скидками на множество игр
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В Steam стартовала летняя распродажа. На протяжении ближайших двух недель игроки смогут приобрести множество проектов со скидками. Покупать некоторые тайтлы можно и в России — мы собрали список некоторых примечательных игр.

Видео доступно на YouTube-канале Steam. Права на видео принадлежат Steam.

Летняя распродажа в Steam продлится с 29 июня по 13 июля, до 20:00 мск. На протяжении двух недель размер скидок будет неизменным.

Пригодится для распродажи:
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