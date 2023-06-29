В Steam стартовала летняя распродажа с большими скидками на множество игр
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В Steam стартовала летняя распродажа. На протяжении ближайших двух недель игроки смогут приобрести множество проектов со скидками. Покупать некоторые тайтлы можно и в России — мы собрали список некоторых примечательных игр.
Видео доступно на YouTube-канале Steam. Права на видео принадлежат Steam.
- Elden Ring — 2799 рублей (- 30%)
- Sons of The Forest — 880 рублей (- 20%)
- A Plague Tale: Requiem — 1199 рублей (- 40%)
- The Callisto Protocol — 1822 рубля (- 50%)
- Stray — 697 рублей (- 25%)
- Victoria 3 — 1999 рублей (- 20%)
- Sifu — 899 рублей (- 25%)
- Death Stranding: Director's Cut — 1649 рублей (- 50%)
- Ready or Not — 1039 рублей (- 20%)
- Control Ultimate Edition — 399 рублей (- 75%)
- CODE VEIN — 314 рублей (- 85%)
- Mount & Blade 2: Bannerlord — 1019 рублей (- 40%)
- Divinity: Original Sin 2 — 319 рублей (- 60%)
- Way of the Hunter — 999 рублей (- 50%)
- Ghostrunner — 449 рублей (- 70%)
- Cult of the Lamb — 454 рубля (- 35%)
- Detroit: Become Human — 814 рублей (- 50%)
Летняя распродажа в Steam продлится с 29 июня по 13 июля, до 20:00 мск. На протяжении двух недель размер скидок будет неизменным.
Пригодится для распродажи:
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