Сын актёра Михаила Ефремова выпал из окна и попал в реанимацию

31-летний Николай Ефремов, сын известного актёра Михаила Ефремова, попал в больницу. Как сообщают сразу несколько источников, врачам пришлось провести срочную операцию, чтобы спасти мужчине жизнь. Сейчас его жизни якобы ничего не угрожает.

По данным Пятого канала, сын Михаила Ефремова выпал из окна своей квартиры на Пролетарском проспекте в Москве. Пострадавший при госпитализации сообщил, что упал абсолютно случайно и претензий ни к кому не имеет.

Со слов соседей и знакомых, Ефремов-младший злоупотребляет алкоголем и состоит на учёте у психиатра. Полиция уже начала проверку случившегося.

За свою карьеру Николай Ефремов снялся в 17 кинопроектах — последний, фильм «Бессмертные», вышел в 2021 году.