Три команды из России вышли в плей-офф Bali Major 2023 по Dota 2 — это случилось впервые

В Индонезии завершается групповая стадия Bali Major 2023, главного летнего турнира по Dota 2. Определились 10 из 12 участников плей-офф — ещё два станут известны после переигровок.

Первое место в подгруппе А заняла Team Liquid, в верхнюю сетку также вышли beastcoast, Tundra Esports и Team Aster. Российская Team Spirit осталась на пятом месте и сыграет в нижней сетке.

Фото: Liquipedia

Из группы B в верхнюю сетку прошли Quest Esports, Gaimin Gladiators, PSG.LGD и BetBoom Team из России. Ещё одна наша команда, 9Pandas, отправилась в нижнюю сетку.

Фото: Liquipedia

Впервые в истории мэйджор-турниров по «Доте» сразу три команды из России сыграют в решающей стадии глобального чемпионата.

Матчи плей-офф Bali Major 2023 по Dota 2 пройдут с 5 по 9 июля. Участники разыграют $ 500 тыс. и рейтинговые очки, необходимые для выхода на чемпионат мира The International.