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Cyberpunk 2077 резко подорожала в турецком PS Store

Cyberpunk 2077 резко подорожала в турецком PS Store
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Пользователи обратили внимание, что Cyberpunk 2077 на PS4 и PS5 в турецком PS Store резко подорожала. Раньше игра стоила 479 лир (примерно 1,6 тыс. рублей), а сейчас за неё просят целых 800 лир (примерно 2,8 тыс. рублей).

С чем связано повышение цены, неизвестно. Более того, подорожал и бандл с самой игрой и дополнением Phantom Liberty. Ранее он стоил 717 лир (примерно 2,4 тыс. рублей), а сейчас — 1139 лир (примерно 3,9 тыс. рублей).

Возможно, дело в нестабильности турецкой лиры.

Фото: PS Store

Cyberpunk 2077 доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Выход дополнения Phantom Liberty для игры на ПК, PS5 и Xbox Series ожидается 26 сентября. Расширение выйдет с субтитрами на русском языке, но, к сожалению, без озвучки.

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